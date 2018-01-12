12/01/2018 18:03
13 Ocak 2018 STAR TV yayın akışı
13 Ocak STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 13 Ocak 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 13 Ocak 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
07:30 Babamın Günahları
10:00 Star Life
12:15 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Siyah İnci
15:45 Ufak Tefek Cinayetler
19:00 Star Haber
20:00 Fazilet Hanım ve Kızları
00:15 Babamın Günahları
02:45 İstanbullu Gelin
05:00 Kara Sevda