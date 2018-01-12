13 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı
13 Ocak TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 13 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 13 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:20 Yerden Yüksek
08:05 Sen de Gitme
09:55 1'de Bugün
10:05 Köstebekgiller Perili Orman
11:55 İyilik Kulübü
12:45 Aslan Ailem
14:30 Aslan Ailem
16:05 1'de Bugün
16:15 Seksenler
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim
23:40 Makas
01:30 Aslan Ailem
03:45 Seksenler
05:45 Ömür Dediğin