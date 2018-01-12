12/01/2018 17:57
13 Ocak 2018 FOX TV yayın akışı
13 Ocak FOX TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 13 Ocak 2018 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 13 Ocak 2018 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
10:45 Bizim Hikaye
13:45 Kadın
16:15 Yaparsın Aşkım
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kalbimdeki Deniz
23:30 Tolgshow
01:30 İlk Buluşma
03:00 Şevkat Yerimdar
05:30 Kadın