12 Ocak 2018 KANAL D yayın akışı
12 Ocak KANAL D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 12 Ocak 2018 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 12 Ocak 2018 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
06:45 Kanal D İle Günaydın Türkiye
09:00 Hıçkırık
10:00 Magazin D
11:30 Nursel'le Evin Tadı
12:45 Ekip Şahane
15:00 Hıçkırık
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber
20:00 Arka Sokaklar
23:45 Beyaz Show
01:45 Alev Çemberi
04:00 Siyah Beyaz Aşk