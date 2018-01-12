12/01/2018 17:39


12 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı

show tv yayin akisi

12 Ocak SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 12 Ocak 2018 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 12 Ocak 2018 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle

 

06:15 Aşk Laftan Anlamaz

07:30 Çocuktan Al Haberi

09:00 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş ile Cuma Sabahı

12:00 Pelin Karahan'la Nefis Tarifler

13:00 Gelin Evi

15:00 Seda Sayan'la

18:00 Uğur'la Fenomen Avı

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Gece Hattı

00:45 Kutsal Damacana Dracoola

02:45 Seda Sayan'la

04:45 Aşk Laftan Anlamaz


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