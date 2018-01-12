12/01/2018 17:35


12 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

12 Ocak TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 12 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 12 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

06:20 6 Mantı

07:30 Böyle Bitmesin

09:40 1'de Bugün

09:50 Aslan Ailem

12:40 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

14:25 1'de Bugün

14:35 Bir Yastıkta Kocayalım

16:25 Biz Biriz

16:30 Yeşil Deniz

18:55 Hava Durumu

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht Abdülhamid

00:00 Yedi Güzel Adam

02:10 Böyle Bitmesin

03:50 Yeşil Deniz

05:50 Ömür Dediğin


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