10/01/2018 18:27


11 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

11 Ocak TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 11 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 11 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

06:40 6 Mantı

07:50 Böyle Bitmesin

09:40 1'de Bugün

09:50 Aslan Ailem

12:40 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

14:25 1'de Bugün

14:35 Bir Yastıkta Kocayalım

16:25 Biz Biriz

16:30 Yeşil Deniz

18:55 Hava Durumu

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Kalandar Soğuğu

22:50 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

01:00 Aslan Ailem

03:10 Yeşil Deniz

05:05 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi


kanal d yayin akisi
11 Ocak 2018 KANAL D yayın akışı
show tv yayin akisi
11 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı
star tv yayin akisi
11 Ocak 2018 STAR TV yayın akışı
trt 1 yayin akisi
11 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı
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