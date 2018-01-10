11 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı
11 Ocak TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 11 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 11 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:40 6 Mantı
07:50 Böyle Bitmesin
09:40 1'de Bugün
09:50 Aslan Ailem
12:40 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:25 1'de Bugün
14:35 Bir Yastıkta Kocayalım
16:25 Biz Biriz
16:30 Yeşil Deniz
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Kalandar Soğuğu
22:50 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
01:00 Aslan Ailem
03:10 Yeşil Deniz
05:05 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi