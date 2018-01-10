11 Ocak 2018 ATV yayın akışı
11 Ocak ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 11 Ocak 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 11 Ocak 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle
06:00 Beni Bırakma
07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Bahtiyar Ölmez
15:00 Beni Bırakma
16:15 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kanatsız Kuşlar
00:15 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:25 Beni Bırakma
02:25 Kırgın Çiçekler
05:00 Beni Bırakma