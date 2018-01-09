09/01/2018 16:56
10 Ocak 2018 KANAL D yayın akışı
10 Ocak KANAL D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 10 Ocak 2018 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 10 Ocak 2018 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
06:45 Kanal D İle Günaydın Türkiye
09:00 Hıçkırık
10:00 Magazin D
11:30 Nursel'le Evin Tadı
12:45 Ekip Şahane
15:00 Hıçkırık
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber
20:00 Meryem
23:30 Sinema
01:45 Kıyametin Ortasında
04:00 Meryem