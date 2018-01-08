08/01/2018 16:53


9 Ocak 2018 STAR TV yayın akışı

star tv yayin akisi

9 Ocak STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 9 Ocak 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 9 Ocak 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

 

06:45 Bugün

08:30 Beni Affet

09:45 Adını Sen Koy

11:00 Duymayan Kalmasın

13:00 Olay Yeri

15:30 Beni Affet

17:15 Adını Sen Koy

19:00 Star Haber

20:00 Ufak Tefek Cinayetler

23:45 Söz

02:30 Hayat Sırları

04:40 Kara Sevda


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