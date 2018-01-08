9 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı
9 Ocak TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 9 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 9 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:40 6 Mantı
07:50 Böyle Bitmesin
09:55 1'de Bugün
10:05 Aslan Ailem
12:40 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:25 1'de Bugün
14:35 Bir Yastıkta Kocayalım
16:25 Biz Biriz
16:30 Yeşil Deniz
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Kanlı Elmas
22:50 Miraç
01:00 Leyla ile Mecnun
02:40 1'de Bugün
02:50 Yeşil Deniz
05:05 1'de Bugün
05:15 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi