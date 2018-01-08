08/01/2018 16:49
9 Ocak 2018 FOX TV yayın akışı
9 Ocak FOX TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 9 Ocak 2018 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 9 Ocak 2018 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle
07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:00 Sizi Böyle Alalım
11:00 İnadına Aşk
13:30 Kadın
16:00 Şevkat Yerimdar
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:00 Kadın
23:45 Milyonluk Resim
01:00 Bizim Hikaye
03:30 Kalbimdeki Deniz
05:30 Kadın