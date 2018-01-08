08/01/2018 16:47
9 Ocak 2018 ATV yayın akışı
9 Ocak ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 9 Ocak 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 9 Ocak 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Bahtiyar Ölmez
15:00 Beni Bırakma
16:15 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:30 Kim Milyoner Olmak İster?
00:30 Beni Bırakma
01:30 60 Saniye
03:30 Dizi