08/01/2018 16:47


9 Ocak 2018 ATV yayın akışı

atv yayin akisi

9 Ocak ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 9 Ocak 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 9 Ocak 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle

 

07:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Bahtiyar Ölmez

15:00 Beni Bırakma

16:15 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23:30 Kim Milyoner Olmak İster?

00:30 Beni Bırakma

01:30 60 Saniye

03:30 Dizi


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