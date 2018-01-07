07/01/2018 23:53


8 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı

show tv Yayin akisi

8 Ocak SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 8 Ocak 2018 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 8 Ocak 2018 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle

 

07:30 Çocuktan Al Haberi

09:00 Zahide Yetiş'le

12:00 Pelin Karahan'la Nefis Tarifler

13:00 Gelin Evi

15:00 Seda Sayan'la

18:00 Uğur'la Fenomen Avı

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çukur

00:15 Gece Hattı

01:15 Yeni Gelin

03:15 Seda Sayan'la

05:15 İlişki Durumu: Karışık


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