07/01/2018 23:53
8 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı
8 Ocak SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 8 Ocak 2018 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 8 Ocak 2018 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
07:30 Çocuktan Al Haberi
09:00 Zahide Yetiş'le
12:00 Pelin Karahan'la Nefis Tarifler
13:00 Gelin Evi
15:00 Seda Sayan'la
18:00 Uğur'la Fenomen Avı
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur
00:15 Gece Hattı
01:15 Yeni Gelin
03:15 Seda Sayan'la
05:15 İlişki Durumu: Karışık