07/01/2018 23:50
8 Ocak 2018 STAR TV yayın akışı
8 Ocak STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 8 Ocak 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 8 Ocak 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
06:00 Kara Sevda
06:45 Bugün
08:30 Beni Affet
09:45 Adını Sen Koy
11:00 Duymayan Kalmasın
13:00 Olay Yeri
15:30 Beni Affet
17:15 Adını Sen Koy
19:00 Star Haber
20:00 Söz
23:45 Karanlık Fırtına
01:45 Babaların Günahı
03:00 İki Gemi Yanyana
04:30 Kara Sevda