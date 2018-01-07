07/01/2018 23:46


8 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı

trt 1 Yayin akisi

8 Ocak TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 8 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 8 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

07:05 6 Mantı

08:15 Böyle Bitmesin

10:15 1'de Bugün

10:25 Beni Böyle Sev

12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

14:30 1'de Bugün

14:40 Bir Yastıkta Kocayalım

16:30 Biz Biriz

16:35 Yeşil Deniz

18:55 Hava Durumu

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yalaza

23:40 Son Kuşlar

01:35 Böyle Bitmesin

03:15 Yeşil Deniz

05:25 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi


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