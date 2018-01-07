8 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı
8 Ocak TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 8 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 8 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
07:05 6 Mantı
08:15 Böyle Bitmesin
10:15 1'de Bugün
10:25 Beni Böyle Sev
12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:30 1'de Bugün
14:40 Bir Yastıkta Kocayalım
16:30 Biz Biriz
16:35 Yeşil Deniz
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yalaza
23:40 Son Kuşlar
01:35 Böyle Bitmesin
03:15 Yeşil Deniz
05:25 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi