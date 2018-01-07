07/01/2018 23:42


8 Ocak 2018 FOX TV yayın akışı

FOX tv Yayin akisi

8 Ocak FOX TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 8 Ocak 2018 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 8 Ocak 2018 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle

 

07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:00 Sizi Böyle Alalım

11:00 İnadına Aşk

13:30 Kadın

16:00 Şevkat Yerimdar

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:00 Milyonluk Resim

22:15 Oğlan Bizim Kız Bizim

00:30 Oğlan Bizim Kız Bizim

02:30 Kadın

04:45 Kalbimdeki Deniz

05:45 Kadın


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