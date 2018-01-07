07/01/2018 23:42
8 Ocak 2018 FOX TV yayın akışı
8 Ocak FOX TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 8 Ocak 2018 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 8 Ocak 2018 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle
07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:00 Sizi Böyle Alalım
11:00 İnadına Aşk
13:30 Kadın
16:00 Şevkat Yerimdar
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:00 Milyonluk Resim
22:15 Oğlan Bizim Kız Bizim
00:30 Oğlan Bizim Kız Bizim
02:30 Kadın
04:45 Kalbimdeki Deniz
05:45 Kadın