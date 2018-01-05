7 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı
7 Ocak SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Ocak 2018 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Ocak 2018 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
06:15 Güldüy Güldüy Show Çocuk
08:30 Kendine İyi Bak
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14:00 Bir Bebek Masalı
15:00 Çukur
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çocuktan Al Haberi Ünlüler
22:00 Deja Vu00:30 Deja Vu
03:00 Pazar Sürprizi
05:00 İlişki Durumu: Karışık