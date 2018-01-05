05/01/2018 18:58


7 Ocak 2018 STAR TV yayın akışı

star tv yayin akisi

7 Ocak STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Ocak 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Ocak 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

 

07:00 Dolunay

08:00 Mesut Yar Sunar

10:00 Özlem Denizmen'le Kadınca

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:45 Celal İle Ceren

16:00 Ufak Tefek Cinayetler

19:00 Star Haber

20:00 Tosun Paşa

22:00 Aile Şerefi

00:00 Hayat Sırları

02:45 Sürtük

05:00 Türk Müziği


kanal d yayin akisi
7 Ocak 2018 KANAL D yayın akışı
show tv yayin akisi
7 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı
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7 Ocak 2018 STAR TV yayın akışı
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7 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı
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7 Ocak 2018 FOX TV yayın akışı
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