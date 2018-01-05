7 Ocak 2018 STAR TV yayın akışı
7 Ocak STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Ocak 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Ocak 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
07:00 Dolunay
08:00 Mesut Yar Sunar
10:00 Özlem Denizmen'le Kadınca
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:45 Celal İle Ceren
16:00 Ufak Tefek Cinayetler
19:00 Star Haber
20:00 Tosun Paşa
22:00 Aile Şerefi
00:00 Hayat Sırları
02:45 Sürtük
05:00 Türk Müziği