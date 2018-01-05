7 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı
7 Ocak TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:00 Yerden Yüksek
07:35 Sen de Gitme
09:25 Kötü Evlat
11:50 Enine Boyuna
13:00 Kalk Gidelim
16:00 Biz Biriz
16:05 Seksenler
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
20:00 Aslan Ailem
23:30 İyilik Kulübü
00:25 Kötü Evlat
02:35 Yerden Yüksek
04:00 Seksenler
05:50 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi