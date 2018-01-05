05/01/2018 18:56


7 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

7 Ocak TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

06:00 Yerden Yüksek

07:35 Sen de Gitme

09:25 Kötü Evlat

11:50 Enine Boyuna

13:00 Kalk Gidelim

16:00 Biz Biriz

16:05 Seksenler

18:55 Hava Durumu

19:00 Ana Haber

20:00 Aslan Ailem

23:30 İyilik Kulübü

00:25 Kötü Evlat

02:35 Yerden Yüksek

04:00 Seksenler

05:50 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi


kanal d yayin akisi
7 Ocak 2018 KANAL D yayın akışı
show tv yayin akisi
7 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı
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7 Ocak 2018 STAR TV yayın akışı
trt 1 yayin akisi
7 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı
fox tv yayin akisi
7 Ocak 2018 FOX TV yayın akışı
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