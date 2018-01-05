7 Ocak 2018 FOX TV yayın akışı
7 Ocak FOX TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Ocak 2018 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Ocak 2018 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
10:45 Bizim Hikaye
13:30 Benden Söylemesi
15:30 Şevkat Yerimdar
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Babası
22:30 Yaparsın Aşkım
00:45 İlk Buluşma
02:00 Babası
04:00 Kalbimdeki Deniz
05:45 Kadın