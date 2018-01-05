7 Ocak 2018 ATV yayın akışı
7 Ocak ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Ocak 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Ocak 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:15 Bitirim İkili 3
12:50 Kanatsız Kuşlar
15:50 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Cennet'in Gözyaşları
23:30 Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü
03:20 Aşk ve Mavi