05/01/2018 17:39


6 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı

show tv yayin akisi

6 Ocak SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 6 Ocak 2018 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 6 Ocak 2018 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle

 

06:15 Güldüy Güldüy Show Çocuk

08:30 Kendine İyi Bak

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14:00 Yeni Gelin

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kayıp Efsane

22:15 Kartal

00:30 Kartal

02:30 Cumartesi Sürprizi

04:30 İlişki Durumu: Karışık


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7 Ocak 2018 KANAL D yayın akışı
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7 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı
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6 Ocak 2018 KANAL D yayın akışı

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necdet sivasli

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Geride bıraktığımız 2017 yılı çok sıkıntılı, stresli ve karamsar geçti. İçinde bulunduğumuz 2018 yılında bunların yaşanmaması dileğimizdir. Genel kanı şöyle: “Toplum giderek bölünüyor. Bölünmenin önüne geçmek için ...

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