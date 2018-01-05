6 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı
6 Ocak SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 6 Ocak 2018 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 6 Ocak 2018 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
06:15 Güldüy Güldüy Show Çocuk
08:30 Kendine İyi Bak
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14:00 Yeni Gelin
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kayıp Efsane
22:15 Kartal
00:30 Kartal
02:30 Cumartesi Sürprizi
04:30 İlişki Durumu: Karışık