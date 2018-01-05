05/01/2018 17:37
6 Ocak 2018 STAR TV yayın akışı
6 Ocak STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 6 Ocak 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 6 Ocak 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
06:30 Tarkan Gümüş Eyer
08:00 Kalbimin Efendisi
10:00 Star Life
12:45 Tülin Şahin ile Moda
13:30 Neşeli Günler
15:30 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Celal İle Ceren
22:15 Fazilet Hanım ve Kızları
00:45 Deccal
04:00 Seni Seviyorum
05:30 Dolunay