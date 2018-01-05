6 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı
6 Ocak TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 6 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 6 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:05 Ömür Dediğin
06:35 Yerden Yüksek
08:05 Sen de Gitme
09:50 1'de Bugün
10:00 Evliya Çelebi Ölümsüzlük Suyu
11:50 İyilik Kulübü
12:55 Aslan Ailem
15:55 1'de Bugün
16:05 Biz Biriz
16:10 Seksenler
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim
23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Özel
01:00 Aslan Ailem
03:30 Seksenler
05:30 Ömür Dediğin