05/01/2018 17:29


6 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

6 Ocak TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 6 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 6 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

06:05 Ömür Dediğin

06:35 Yerden Yüksek

08:05 Sen de Gitme

09:50 1'de Bugün

10:00 Evliya Çelebi Ölümsüzlük Suyu

11:50 İyilik Kulübü

12:55 Aslan Ailem

15:55 1'de Bugün

16:05 Biz Biriz

16:10 Seksenler

18:55 Hava Durumu

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Özel

01:00 Aslan Ailem

03:30 Seksenler

05:30 Ömür Dediğin


kanal d yayin akisi
7 Ocak 2018 KANAL D yayın akışı
show tv yayin akisi
7 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı
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7 Ocak 2018 STAR TV yayın akışı
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7 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı
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7 Ocak 2018 FOX TV yayın akışı
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Şişe kırılınca Bursa Adliyesi boşaltıldı

kanal d yayin akisi

6 Ocak 2018 KANAL D yayın akışı

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Toplumu bütünleştirecek adımlar atılmalı

Geride bıraktığımız 2017 yılı çok sıkıntılı, stresli ve karamsar geçti. İçinde bulunduğumuz 2018 yılında bunların yaşanmaması dileğimizdir. Genel kanı şöyle: “Toplum giderek bölünüyor. Bölünmenin önüne geçmek için ...

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