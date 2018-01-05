05/01/2018 17:25
6 Ocak 2018 FOX TV yayın akışı
6 Ocak FOX TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 6 Ocak 2018 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 6 Ocak 2018 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
10:45 Kadın
13:45 Kalbimdeki Deniz
16:15 Bizim Hikaye
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yaparsın Aşkım
22:30 Tolgshow
00:30 Av Mevsimi
03:00 Şevkat Yerimdar
05:30 Kadın