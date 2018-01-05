5 Ocak 2018 KANAL D yayın akışı
5 Ocak KANAL D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Ocak 2018 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Ocak 2018 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
06:45 Kanal D İle Günaydın Türkiye
09:00 Hıçkırık
10:00 Magazin D
11:30 Nursel'le Evin Tadı
12:45 Ekip Şahane
15:00 Hıçkırık
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber
20:00 Sakar Koruma 2
22:00 Mandıra Filozofu
00:15 Beyaz Show
02:00 Mandıra Filozofu
03:45 Kesişen Yollar
05:15 Hıçkırık