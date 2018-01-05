5 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı
5 Ocak SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Ocak 2018 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Ocak 2018 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
07:30 Çocuktan Al Haberi
09:00 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş ile Cuma Sabahı
12:00 Pelin Karahan'la Nefis Tarifler
13:00 Gelin Evi
15:00 Yeni Gelin
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Gece Hattı
00:45 Silsile
02:45 Kalp Atışı
04:45 İlişki Durumu: Karışık