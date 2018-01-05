5 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı

Geride bıraktığımız 2017 yılı çok sıkıntılı, stresli ve karamsar geçti. İçinde bulunduğumuz 2018 yılında bunların yaşanmaması dileğimizdir. Genel kanı şöyle: “Toplum giderek bölünüyor. Bölünmenin önüne geçmek için ...