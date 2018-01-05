05/01/2018 16:21


5 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı

show tv yayin akisi

5 Ocak SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Ocak 2018 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Ocak 2018 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle

 

07:30 Çocuktan Al Haberi

09:00 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş ile Cuma Sabahı

12:00 Pelin Karahan'la Nefis Tarifler

13:00 Gelin Evi

15:00 Yeni Gelin

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Gece Hattı

00:45 Silsile

02:45 Kalp Atışı

04:45 İlişki Durumu: Karışık


kanal d yayin akisi
7 Ocak 2018 KANAL D yayın akışı
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7 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı
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