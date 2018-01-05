5 Ocak 2018 STAR TV yayın akışı
5 Ocak STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Ocak 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Ocak 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
06:45 Bugün
08:30 Beni Affet
09:45 Adını Sen Koy
11:00 Duymayan Kalmasın
13:00 Olay Yeri
15:30 Beni Affet
17:15 Adını Sen Koy
19:00 Star Haber
20:00 Bizim Aile
22:30 İstanbullu Gelin
01:00 Okyanus Yükseliyor
02:30 Okyanus Yükseliyor
03:30 Gençlik Hülyaları
05:00 Kara Sevda