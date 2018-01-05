05/01/2018 16:12


5 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

5 Ocak TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

07:10 6 Mantı

08:25 Böyle Bitmesin

10:10 1'de Bugün

10:20 Beni Böyle Sev

12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

14:30 1'de Bugün

14:40 Bir Yastıkta Kocayalım

16:30 Biz Biriz

16:35 Yeşil Deniz

18:55 Hava Durumu

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht Abdülhamid

23:55 Biz Biriz

00:00 Adı Yunus

02:00 Böyle Bitmesin

03:45 1'de Bugün

03:55 Yeşil Deniz


kanal d yayin akisi
7 Ocak 2018 KANAL D yayın akışı
show tv yayin akisi
7 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı
star tv yayin akisi
7 Ocak 2018 STAR TV yayın akışı
trt 1 yayin akisi
7 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı
fox tv yayin akisi
7 Ocak 2018 FOX TV yayın akışı
İlgili Haberler
kanal d yayin akisi

7 Ocak 2018 KANAL D yayın akışı

show tv yayin akisi

7 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı

star tv yayin akisi

7 Ocak 2018 STAR TV yayın akışı

trt 1 yayin akisi

7 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı

Son Dakika Haberleri
fox tv yayin akisi

7 Ocak 2018 FOX TV yayın akışı

atv yayin akisi

7 Ocak 2018 ATV yayın akışı

Bursa Adliyesi

Şişe kırılınca Bursa Adliyesi boşaltıldı

kanal d yayin akisi

6 Ocak 2018 KANAL D yayın akışı

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Toplumu bütünleştirecek adımlar atılmalı

Geride bıraktığımız 2017 yılı çok sıkıntılı, stresli ve karamsar geçti. İçinde bulunduğumuz 2018 yılında bunların yaşanmaması dileğimizdir. Genel kanı şöyle: “Toplum giderek bölünüyor. Bölünmenin önüne geçmek için ...

Devam