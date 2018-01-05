5 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı
5 Ocak TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
07:10 6 Mantı
08:25 Böyle Bitmesin
10:10 1'de Bugün
10:20 Beni Böyle Sev
12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:30 1'de Bugün
14:40 Bir Yastıkta Kocayalım
16:30 Biz Biriz
16:35 Yeşil Deniz
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
23:55 Biz Biriz
00:00 Adı Yunus
02:00 Böyle Bitmesin
03:45 1'de Bugün
03:55 Yeşil Deniz