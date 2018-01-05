05/01/2018 15:45


5 Ocak 2018 FOX TV yayın akışı

fox tv yayin akisi

5 Ocak FOX TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Ocak 2018 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Ocak 2018 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle

 

07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:00 Kaybolan Çiçekler

13:30 Kadın

16:00 Şevkat Yerimdar

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:00 Şevkat Yerimdar

23:30 İlk Buluşma

00:45 Maskeli Beşler Kıbrıs

02:30 Maskeli Beşler Kıbrıs

04:00 Kalbimdeki Deniz

05:30 Bizim Hikaye


kanal d yayin akisi
7 Ocak 2018 KANAL D yayın akışı
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7 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı
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7 Ocak 2018 STAR TV yayın akışı
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7 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı
fox tv yayin akisi
7 Ocak 2018 FOX TV yayın akışı
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necdet sivasli

Toplumu bütünleştirecek adımlar atılmalı

Geride bıraktığımız 2017 yılı çok sıkıntılı, stresli ve karamsar geçti. İçinde bulunduğumuz 2018 yılında bunların yaşanmaması dileğimizdir. Genel kanı şöyle: “Toplum giderek bölünüyor. Bölünmenin önüne geçmek için ...

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