5 Ocak 2018 ATV yayın akışı
5 Ocak ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Ocak 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Ocak 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
13:55 Cennet'in Gözyaşları
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Dev Avcısı Jack
22:30 Aşk ve Mavi
00:30 Son Durak
01:30 Pembe Panter 2
02:55 Kırgın Çiçekler
05:25 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz