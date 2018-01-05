05/01/2018 15:42


5 Ocak 2018 ATV yayın akışı

atv yayin akisi

5 Ocak ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Ocak 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Ocak 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle

 

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

13:55 Cennet'in Gözyaşları

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Dev Avcısı Jack

22:30 Aşk ve Mavi

00:30 Son Durak

01:30 Pembe Panter 2

02:55 Kırgın Çiçekler

05:25 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz


kanal d yayin akisi
7 Ocak 2018 KANAL D yayın akışı
show tv yayin akisi
7 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı
star tv yayin akisi
7 Ocak 2018 STAR TV yayın akışı
trt 1 yayin akisi
7 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı
fox tv yayin akisi
7 Ocak 2018 FOX TV yayın akışı
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7 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı

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7 Ocak 2018 STAR TV yayın akışı

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7 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı

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7 Ocak 2018 FOX TV yayın akışı

atv yayin akisi

7 Ocak 2018 ATV yayın akışı

Bursa Adliyesi

Şişe kırılınca Bursa Adliyesi boşaltıldı

kanal d yayin akisi

6 Ocak 2018 KANAL D yayın akışı

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Toplumu bütünleştirecek adımlar atılmalı

Geride bıraktığımız 2017 yılı çok sıkıntılı, stresli ve karamsar geçti. İçinde bulunduğumuz 2018 yılında bunların yaşanmaması dileğimizdir. Genel kanı şöyle: “Toplum giderek bölünüyor. Bölünmenin önüne geçmek için ...

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