03/01/2018 19:08


4 Ocak 2018 KANAL D yayın akışı

kanal d yayin akisi

4 Ocak KANAL D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Ocak 2018 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Ocak 2018 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle

 

06:45 Kanal D İle Günaydın Türkiye

09:00 Hıçkırık

10:00 Magazin D

11:30 Nursel'le Evin Tadı

12:45 Ekip Şahane

15:00 Hıçkırık

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber

20:00 Hasret Bitti

22:15 Oflu Hoca'nın Şifresi

00:15 Siyah Beyaz Aşk

02:45 Oflu Hoca'nın Şifresi

04:30 Soğuk Cinayet

04:50 Müzik Arası


kanal d yayin akisi
4 Ocak 2018 KANAL D yayın akışı
show tv yayin akisi
4 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı
star tv yayin akisi
4 Ocak 2018 STAR TV yayın akışı
trt 1 yayin akisi
4 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı
fox tv yayin akisi
4 Ocak 2018 FOX TV yayın akışı
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4 Ocak 2018 FOX TV yayın akışı

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4 Ocak 2018 ATV yayın akışı

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3 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı

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3 Ocak 2018 STAR TV yayın akışı

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