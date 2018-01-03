4 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı
4 Ocak SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Ocak 2018 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Ocak 2018 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
07:30 Çocuktan Al Haberi
09:00 Zahide Yetiş'le
12:00 Pelin Karahan'la Nefis Tarifler
13:00 Gelin Evi
15:00 Yeni Gelin
18:45 Show Ana Haber
20:00 Her Şey Aşktan
22:15 Kelebeğin Rüyası00:45 Gece Hattı
01:45 Taksi 3
03:45 Taksi 3
05:45 İlişki Durumu: Karışık