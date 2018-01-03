4 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı
4 Ocak TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:35 6 Mantı
07:50 Böyle Bitmesin
09:55 1'de Bugün
10:05 Beni Böyle Sev
12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:30 1'de Bugün
14:40 Bir Yastıkta Kocayalım
16:30 Yeşil Deniz
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Kalandar Soğuğu
22:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
01:05 Aslan Ailem
03:40 1'de Bugün
03:50 Yeşil Deniz
05:55 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi