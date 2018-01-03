03/01/2018 18:57
4 Ocak 2018 FOX TV yayın akışı
4 Ocak FOX TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Ocak 2018 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Ocak 2018 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle
07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:00 Kaybolan Çiçekler
13:30 Kadın
16:00 Şevkat Yerimdar
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:00 Bizim Hikaye
23:30 Tolgshow
01:15 İlk Buluşma
02:45 Kadın
05:15 Bizim Hikaye