4 Ocak 2018 ATV yayın akışı
4 Ocak ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Ocak 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Ocak 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
13:55 Cennet'in Gözyaşları
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti
22:30 Kanatsız Kuşlar
00:30 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
03:20 Benim Annem Bir Melek
04:20 Kanatsız Kuşlar