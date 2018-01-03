03/01/2018 18:54


3 Ocak 2018 KANAL D yayın akışı

kanal d yayin akisi

3 Ocak KANAL D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Ocak 2018 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Ocak 2018 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle

 

06:45 Kanal D İle Günaydın Türkiye

09:00 Hıçkırık

10:00 Magazin D

11:30 Nursel'le Evin Tadı

12:45 Ekip Şahane

15:00 Hıçkırık

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber

20:00 Dört Köşe

22:30 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı

00:30 Meryem

03:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı

04:15 Geçmişin İzleri


kanal d yayin akisi
4 Ocak 2018 KANAL D yayın akışı
show tv yayin akisi
4 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı
star tv yayin akisi
4 Ocak 2018 STAR TV yayın akışı
trt 1 yayin akisi
4 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı
fox tv yayin akisi
4 Ocak 2018 FOX TV yayın akışı
İlgili Haberler
kanal d yayin akisi

4 Ocak 2018 KANAL D yayın akışı

show tv yayin akisi

4 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı

star tv yayin akisi

4 Ocak 2018 STAR TV yayın akışı

trt 1 yayin akisi

4 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı

Son Dakika Haberleri
fox tv yayin akisi

4 Ocak 2018 FOX TV yayın akışı

atv yayin akisi

4 Ocak 2018 ATV yayın akışı

show tv yayin akisi

3 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı

star tv yayin akisi

3 Ocak 2018 STAR TV yayın akışı

 Yazarlarımız
eser nisan yagmur

Londra Sanat Fuarı Bu yıl Sokak Sanatçılarını Ağırlıyor

Her yıl yeni yılın hemen ertesinde düzenlenen,sanatseverlerin sabırsızlıkla beklediği "Londra Sanat Fuarı" 17 Ocak’da açılıyor. Bu satırları yazdığım sıralarda sokak sanatçıları arasında açılış gecesi telaşı vardı ...

Devam