3 Ocak 2018 KANAL D yayın akışı
3 Ocak KANAL D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Ocak 2018 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Ocak 2018 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
06:45 Kanal D İle Günaydın Türkiye
09:00 Hıçkırık
10:00 Magazin D
11:30 Nursel'le Evin Tadı
12:45 Ekip Şahane
15:00 Hıçkırık
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber
20:00 Dört Köşe
22:30 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı
00:30 Meryem
03:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı
04:15 Geçmişin İzleri