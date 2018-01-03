3 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı
3 Ocak SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Ocak 2018 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Ocak 2018 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
07:30 Çocuktan Al Haberi
09:00 Zahide Yetiş'le
12:00 Pelin Karahan'la Nefis Tarifler
13:00 Gelin Evi
15:00 Yeni Gelin
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Gece Hattı
00:15 Gece Hattı
01:15 Çukur
03:30 Yeni Gelin
05:30 İlişki Durumu: Karışık