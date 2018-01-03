03/01/2018 18:50
3 Ocak 2018 STAR TV yayın akışı
3 Ocak STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Ocak 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Ocak 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
06:45 Bugün
08:30 Beni Affet
09:45 Adını Sen Koy
11:00 Duymayan Kalmasın
13:00 Olay Yeri
15:30 Beni Affet
17:15 Adını Sen Koy
19:00 Star Haber
20:00 Recep İvedik 2
22:15 Neşeli Günler
00:15 Dizi
04:40 Kara Sevda