3 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı
3 Ocak TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:20 6 Mantı
07:35 Böyle Bitmesin
09:50 1'de Bugün
10:00 Beni Böyle Sev
12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:30 1'de Bugün
14:40 Bir Yastıkta Kocayalım
16:35 Yeşil Deniz
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Diriliş Ertuğrul
22:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:30 Yalaza
02:40 6 Mantı
03:40 Yeşil Deniz
05:20 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi