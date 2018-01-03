03/01/2018 18:49


3 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

3 Ocak TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

06:20 6 Mantı

07:35 Böyle Bitmesin

09:50 1'de Bugün

10:00 Beni Böyle Sev

12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

14:30 1'de Bugün

14:40 Bir Yastıkta Kocayalım

16:35 Yeşil Deniz

18:55 Hava Durumu

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Diriliş Ertuğrul

22:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:30 Yalaza

02:40 6 Mantı

03:40 Yeşil Deniz

05:20 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi


kanal d yayin akisi
4 Ocak 2018 KANAL D yayın akışı
show tv yayin akisi
4 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı
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4 Ocak 2018 STAR TV yayın akışı
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4 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı
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4 Ocak 2018 FOX TV yayın akışı
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4 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı

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3 Ocak 2018 KANAL D yayın akışı

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3 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı

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