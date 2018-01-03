3 Ocak 2018 FOX TV yayın akışı
3 Ocak FOX TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Ocak 2018 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Ocak 2018 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle
07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:00 Kaybolan Çiçekler
13:30 Kadın
16:00 Şevkat Yerimdar
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım
22:30 Milyonluk Resim
23:45 Hababam Sınıfı Askerde
02:00 Hababam Sınıfı Askerde
04:00 Kalbimdeki Deniz
05:30 Bizim Hikaye