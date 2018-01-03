03/01/2018 18:44
3 Ocak 2018 ATV yayın akışı
3 Ocak ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Ocak 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Ocak 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
13:55 Cennet'in Gözyaşları
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Habe
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:30 Son Durak
01:30 Bahtiyar Ölmez
04:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz