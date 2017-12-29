29/12/2017 12:49
29 Aralık 2017 KANAL D yayın akışı
29 Aralık KANAL D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Aralık 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Aralık 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
06:45 Kanal D İle Günaydın Türkiye
09:30 Çocuklar Duymasın
11:15 Nursel'le Evin Tadı
12:45 Ekip Şahane
14:15 Magazin D
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber
20:00 Arka Sokaklar
23:30 Göz
01:45 Meryem
04:30 Ekip Şahane