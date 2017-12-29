29/12/2017 12:49


29 Aralık 2017 KANAL D yayın akışı

kanal d yayin akisi

29 Aralık KANAL D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Aralık 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Aralık 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle

 

06:45 Kanal D İle Günaydın Türkiye

09:30 Çocuklar Duymasın

11:15 Nursel'le Evin Tadı

12:45 Ekip Şahane

14:15 Magazin D

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber

20:00 Arka Sokaklar

23:30 Göz

01:45 Meryem

04:30 Ekip Şahane


vatan oz
Çay Türkiye’de 25 TL İngiltere’de 10TL
kanal d yayin akisi
29 Aralık 2017 KANAL D yayın akışı
show tv yayin akisi
29 Aralık 2017 SHOW TV yayın akışı
star tv yayin akisi
29 Aralık 2017 STAR TV yayın akışı
trt 1 yayin akisi
29 Aralık 2017 TRT 1 yayın akışı
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