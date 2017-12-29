29 Aralık 2017 SHOW TV yayın akışı
29 Aralık SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Aralık 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Aralık 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
08:00 Çocuktan Al Haberi
09:00 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş ile Cuma Sabahı
12:00 Pelin Karahan'la Nefis Tarifler
13:00 Gelin Evi
15:00 Seda ve Uğur'la
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kalp Atışı
23:45 Gece Hattı
00:45 Ejderin Öpücüğü
02:45 Ejderin Öpücüğü
04:45 Pelin Karahan'la Nefis Tarifler
05:45 İlişki Durumu: Karışık