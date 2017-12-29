29/12/2017 12:46
29 Aralık 2017 STAR TV yayın akışı
29 Aralık STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Aralık 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Aralık 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
06:45 Bugün
08:30 Beni Affet
09:45 Adını Sen Koy
11:00 Duymayan Kalmasın
13:00 Olay Yeri
15:30 Beni Affet
17:15 Adını Sen Koy
19:00 Star Haber
20:00 İstanbullu Gelin
00:15 Bir Hülya Avşar Sohbeti
01:30 Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku
04:40 Kara Sevda