29/12/2017 12:46


29 Aralık 2017 STAR TV yayın akışı

star tv yayin akisi

29 Aralık STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Aralık 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Aralık 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

 

06:45 Bugün

08:30 Beni Affet

09:45 Adını Sen Koy

11:00 Duymayan Kalmasın

13:00 Olay Yeri

15:30 Beni Affet

17:15 Adını Sen Koy

19:00 Star Haber

20:00 İstanbullu Gelin

00:15 Bir Hülya Avşar Sohbeti

01:30 Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku

04:40 Kara Sevda

 

vatan oz
Çay Türkiye’de 25 TL İngiltere’de 10TL
kanal d yayin akisi
29 Aralık 2017 KANAL D yayın akışı
show tv yayin akisi
29 Aralık 2017 SHOW TV yayın akışı
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29 Aralık 2017 STAR TV yayın akışı
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