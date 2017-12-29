29 Aralık 2017 TRT 1 yayın akışı
29 Aralık TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Aralık 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:50 6 Mantı
08:05 Avrupa Avrupa
10:00 1'de Bugün
10:10 Beni Böyle Sev
12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:30 1'de Bugün
14:40 Bir Yastıkta Kocayalım
16:30 Seksenler
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
00:00 Zefir
02:00 Avrupa Avrupa
03:15 6 Mantı
04:15 Beni Böyle Sev