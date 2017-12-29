29/12/2017 12:42
29 Aralık 2017 FOX TV yayın akışı
29 Aralık FOX TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Aralık 2017 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Aralık 2017 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle
07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:00 Kaybolan Çiçekler
13:45 Kadın
15:00 Memet Özer ile Mutfakta
15:45 Şevkat Yerimdar
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:00 Şevkat Yerimdar
00:15 İlk Buluşma
02:45 Kalbimdeki Deniz
05:15 İnadına Aşk