29/12/2017 12:40


29 Aralık 2017 ATV yayın akışı

atv yayin akisi

29 Aralık ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Aralık 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Aralık 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle

 

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

13:55 Kanatsız Kuşlar

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aşk ve Mavi

00:15 Son Durak

01:20 Cennet'in Gözyaşları

03:50 Benim Annem Bir Melek

04:35 Kanatsız Kuşlar


vatan oz
Çay Türkiye’de 25 TL İngiltere’de 10TL
kanal d yayin akisi
29 Aralık 2017 KANAL D yayın akışı
show tv yayin akisi
29 Aralık 2017 SHOW TV yayın akışı
star tv yayin akisi
29 Aralık 2017 STAR TV yayın akışı
trt 1 yayin akisi
29 Aralık 2017 TRT 1 yayın akışı
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fox tv yayin akisi

29 Aralık 2017 FOX TV yayın akışı

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