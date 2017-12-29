29 Aralık 2017 ATV yayın akışı
29 Aralık ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Aralık 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Aralık 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
13:55 Kanatsız Kuşlar
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aşk ve Mavi
00:15 Son Durak
01:20 Cennet'in Gözyaşları
03:50 Benim Annem Bir Melek
04:35 Kanatsız Kuşlar