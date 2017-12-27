27/12/2017 17:02
28 Aralık 2017 KANAL D yayın akışı
28 Aralık KANAL D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 28 Aralık 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 28 Aralık 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
06:45 Kanal D İle Günaydın Türkiye
09:30 Çocuklar Duymasın
11:15 Nursel'le Evin Tadı
12:45 Ekip Şahane
14:15 Magazin D
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber
20:00 Vatanım Sensin
23:30 Siyah Beyaz Aşk
01:45 Sms Aşkları
03:00 İyi Bir Yaşam
05:00 Ekip Şahane